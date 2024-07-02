Блинкен анонсировал больше мер против Грузии из-за "российского" закона

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США будут принимать новые меры против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Госсекретарь напомнил, что США и многие другие страны не только выразили свою глубокую обеспокоенность относительно этого закона, особенно его принятия, но и приняли меры, чтобы продемонстрировать это беспокойство.

"И я думаю, что вы, скорее всего, увидите больше таких действий. Считаю, что это явно противоречит европейскому направлению, которое хочет выбрать Грузия, и которое, очевидно, хочет выбрать большинство грузинского народа", – отметил Блинкен.

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Он добавил, что Соединенные Штаты готовы к вызовам на Южном Кавказе, "в частности к некоторым из тех", которые касаются Грузии.

Недавно СМИ сообщили, что под визовые санкции США, введенных из-за принятия в Грузии закона об "иноагентах", попали, в частности, несколько депутатов партии власти "Грузинская мечта" и силовики, причастные к разгонам протестов.

В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Но их имена опубликованы не были.

Соединенные Штаты также говорили, что могут пересмотреть помощь, которую предоставляют Грузии, из-за принятия скандального закона и антизападного разворота страны.

В то же время саммит ЕС заявил об остановке вступления Грузии в Евросоюз из-за "российского" закона.