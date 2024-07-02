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У Німеччині знизилася інфляція після зростання у травні

Новини — Вівторок, 2 липня 2024, 15:14 — Андрій Синявський

Попередні дані за червень показали, що інфляція у Німеччині знову сповільнилася, а ціни зросли на 2,2% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Згідно з попередніми даними, опублікованими федеральним статистичним відомством, це менше, ніж показник у 2,4%, що був у травні.

Базовий індекс споживчих цін, який не враховує продукти харчування та енергоносії через притаманні їм сезонні коливання, складав 2,9%.

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В той час як послуги серед іншого подорожчали, енергоносії в червні подешевшали. За попередніми даними, порівняно з травнем ціни в червні зросли на 0,1%.

Економіст Себастьян Дульєн з Інституту макроекономіки та економічних досліджень, пов'язаного з профспілками, заявив, що незначне зростання інфляції в травні було винятком.

"Тенденція до зниження інфляції залишається незмінною і зараз знову підтвердилася в червні. У найближчі місяці очікується подальше незначне зниження інфляції", – сказав він.

У березні інфляція у Німеччині сповільнилася найбільше за майже три роки.

Водночас, згідно з офіційними даними, інфляція в ЄС у травні зросла до 2,6% в річному обчисленні, що більше, ніж очікували.

В останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків, але уникла рецесії.

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Німеччина
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