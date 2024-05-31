Інфляція в Євросоюзі зросла більше очікуваного рівня
Згідно з офіційними даними, опублікованими в п'ятницю, інфляція в ЄС у травні зросла до 2,6% в річному обчисленні, що більше, ніж очікували.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
За даними статистичного агентства Євросоюзу Eurostat, після того, як у квітні цей показник для 20 країн, які використовують євро, становив 2,4%, ринки очікували, що у травні він перебуватиме на рівні 2,5%.
Як зазначає Financial Times, інфляція в єврозоні зросла вперше цього року, посиливши занепокоєння щодо того, наскільки повільно Європейський центральний банк (ЄЦБ) знижуватиме процентні ставки, якщо ціновий тиск залишатиметься високим.
Водночас базова інфляція, яка не враховує ціни на енергоносії та продукти харчування, прискорилася з 2,7% до 2,9%, що є тривожним сигналом для інвесторів, які сподівалися, що ЄЦБ буде знижуватиме процентні ставки цього року.
До цього місяця інфляція в єврозоні весь рік плавно знижувалася до цільового показника ЄЦБ у 2%.
У лютому інфляція знизилася до 2,6%, оскільки високі процентні ставки, помірні ціни на нафту й газ та повільне зростання економіки стримували підвищення цін у магазинах.
В останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків, але уникла рецесії.
Водночас інфляція у Сполученому Королівстві у березні 2024 року сповільнилась до найнижчого показника за два з половиною роки, значною мірою завдяки зниженню цін на продукти харчування.