Інфляція в Євросоюзі зросла більше очікуваного рівня

Згідно з офіційними даними, опублікованими в п'ятницю, інфляція в ЄС у травні зросла до 2,6% в річному обчисленні, що більше, ніж очікували.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За даними статистичного агентства Євросоюзу Eurostat, після того, як у квітні цей показник для 20 країн, які використовують євро, становив 2,4%, ринки очікували, що у травні він перебуватиме на рівні 2,5%.

Як зазначає Financial Times, інфляція в єврозоні зросла вперше цього року, посиливши занепокоєння щодо того, наскільки повільно Європейський центральний банк (ЄЦБ) знижуватиме процентні ставки, якщо ціновий тиск залишатиметься високим.

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Водночас базова інфляція, яка не враховує ціни на енергоносії та продукти харчування, прискорилася з 2,7% до 2,9%, що є тривожним сигналом для інвесторів, які сподівалися, що ЄЦБ буде знижуватиме процентні ставки цього року.

До цього місяця інфляція в єврозоні весь рік плавно знижувалася до цільового показника ЄЦБ у 2%.

У лютому інфляція знизилася до 2,6%, оскільки високі процентні ставки, помірні ціни на нафту й газ та повільне зростання економіки стримували підвищення цін у магазинах.

В останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків, але уникла рецесії.

Водночас інфляція у Сполученому Королівстві у березні 2024 року сповільнилась до найнижчого показника за два з половиною роки, значною мірою завдяки зниженню цін на продукти харчування.