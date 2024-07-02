В Германии снизилась инфляция после роста в мае

Предварительные данные за июнь показали, что инфляция в Германии снова замедлилась, а цены выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Согласно предварительным данным, опубликованным федеральным статистическим ведомством, это меньше, чем показатель в 2,4%, который был в мае.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает продукты питания и энергоносители из-за присущих им сезонных колебаний, составлял 2,9%.

Реклама:

В то время как услуги среди прочего подорожали, энергоносители в июне подешевели. По предварительным данным, по сравнению с маем цены в июне выросли на 0,1%.

Экономист Себастьян Дульен из Института макроэкономики и экономических исследований, связанного с профсоюзами, заявил, что незначительный рост инфляции в мае был исключением.

"Тенденция к снижению инфляции остается неизменной и сейчас вновь подтвердилась в июне. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее незначительное снижение инфляции", – сказал он.

В марте инфляция в Германии замедлилась больше всего за почти три года.

В то же время, согласно официальным данным, инфляция в ЕС в мае выросла до 2,6% в годовом исчислении, что больше, чем ожидалось.

В последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков, но избежала рецессии.