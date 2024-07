Чи зможуть американські демократи замінити Байдена на виборах і які це несе ризики

Минулого четверга в США відбулися довгоочікувані президентські дебати, які чинний президент Джо Байден з тріском провалив. Через це вже декілька днів поспіль навіть деякі однопартійці, яких дебати переконали у неминучості поразки чинного президента, закликають його завершити кампанію та передати естафету комусь іншому.

Доки це ще можливо зробити.

Зараз рішення піти і відкрити дорогу іншим кандидатам може прийняти лише сам Байден – а він наразі не має такого наміру.

І навіть якщо він змінить думку і піде на це, його наступнику легко не буде, попереджає студент Єльського університету Юрій Стасюк Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає. Далі – стислий її виклад.

Вже перед дебатами Байден мав непевні виборчі перспективи. Більшість опитувань показували Трампа дещо попереду, особливо у так званих swing states або "ключових штатах", тих, де рейтинги Байдена і Трампа є близькими. За американською виборчою системою, саме ці штати визначать результат виборів.

Байдену було важливо переконати виборців цих штатів, що він здатен гідно керувати країною. Для цього він, серед іншого, мав розвіяти будь-які сумніви щодо свого фізичного та ментального стану. Та сталося навпаки (детально про це читайте у статті "Катастрофа у прямому ефірі").

І хоча рейтинги Байдена просіли не суттєво, зараз, згідно з опитуваннями, три чверті американців сумніваються в його здатності керувати країною, а це на 7 відсотків більше, ніж було до дебатів.

Низка впливових у США видань, включаючи The New York Times, The New Yorker та The Economist, відкрито закликали Байдена піти. Сторінки інших видань заповнені авторськими колонками з таким самим посилом.

Серед представників Демократичної партії з’явилися заклики змінити кандидата, що поведе демократів на вибори в листопаді.

Офіційно процес обрання Джо Байдена кандидатом в президенти від Демократичної партії ще не завершився.

Утім, із заміною кандидата на практиці існує цілий ряд проблем.

І найголовніша з них – те, що Байден має добровільно погодитись піти. А він до цього наразі не схиляється.

Але, якщо за декілька тижнів стане зрозуміло, що дебати завдали Байдену непоправної шкоди, або якщо станеться ще один публічний провал – то цілком можливим є сценарій, за якого партійні еліти консолідуються та переконають чинного президента піти з перегонів.

Водночас заміна Байдена та відбір для нього наступника несе ще більше викликів.

Для частини виборців вихід Байдена з перегонів може стати ознакою того, що партійні еліти Демпартії брехали їм, коли переконували, що з фізичним і ментальним станом президента все гаразд. І цим скористаються опоненти.

З одного боку, популярніший кандидат від Демпартії може показати кращий результат у боротьбі проти Трампа. Рейтинг Байдена нижчий за рейтинг партії загалом.

З іншого боку, чи вийде у Демократичної партії об'єднатися навколо нового кандидата за суперкороткий час.

Поки що найочевиднішим кандидатом на його заміну є чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс, адже чотири роки тому виборці віддали за неї свої голоси.

Але в партії розуміють, що вона явно не найкращий вибір для протистояння з Трампом. Рейтинг довіри до Гарріс не суттєво кращий за рейтинг Байдена.

Але є й інші кандидати.

Утім, заміна кандидата від Демпартії видається реальною лише в разі надзвичайних подій, які геть підірвуть віру виборців і донорів демократів у чинного президента.

