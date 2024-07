Смогут ли американские демократы заменить Байдена на выборах и какие это несет риски

В прошлый четверг в США состоялись долгожданные президентские дебаты, которые действующий президент Джо Байден с треском провалил. Поэтому уже несколько дней подряд даже некоторые однопартийцы, которых дебаты убедили в неизбежности поражения действующего президента, призывают его завершить кампанию и передать эстафету кому-то другому.

Пока это еще возможно сделать.

Сейчас решение уйти и открыть дорогу другим кандидатам может принять только сам Байден – а он пока не имеет такого намерения.

И даже если он изменит мнение и пойдет на это, его преемнику легко не будет, предупреждает студент Йельского университета Юрий Стасюк Неизбывный Джо: как в США разгорелась дискуссия о замене Байдена на выборах и что этому мешает. Далее – краткое ее изложение.

Уже перед дебатами Байден имел неопределенные избирательные перспективы. Большинство опросов показывали Трампа несколько впереди, особенно в так называемых swing states или "ключевых штатах", тех, где рейтинги Байдена и Трампа близки. По американской избирательной системе, именно эти штаты определят результат выборов.

Байдену было важно убедить избирателей этих штатов, что он способен достойно управлять страной. Для этого он, среди прочего, должен был развеять любые сомнения относительно своего физического и ментального состояния. Но произошло наоборот (подробно об этом читайте в статье"Катастрофа в прямом эфире").

И хотя рейтинги Байдена просели не существенно, сейчас, согласно опросам, три четверти американцев сомневаются в его способности управлять страной, а это на 7 процентов больше, чем было до дебатов.

Ряд влиятельных в США изданий, включая The New York Times, The New Yorker и The Economist, открыто призвали Байдена уйти. Страницы других изданий заполнены авторскими колонками с таким же посылом.

Среди представителей Демократической партии появились призывы сменить кандидата, который поведет демократов на выборы в ноябре.

Впрочем, с заменой кандидата на практике существует целый ряд проблем.

И самая главная из них – то, что Байден должен добровольно согласиться уйти. А он к этому пока не склоняется.

Но, если через несколько недель станет понятно, что дебаты нанесли Байдену непоправимый вред, или если произойдет еще один публичный провал – то вполне возможен сценарий, при котором партийные элиты консолидируются и убедят действующего президента уйти из гонки.

Вместе с тем замена Байдена и отбор для него преемника несет еще больше вызовов.

Для части избирателей выход Байдена с гонки может стать признаком того, что партийные элиты Демпартии врали им, когда убеждали, что с физическим и ментальным состоянием президента все в порядке. И этим воспользуются оппоненты.

С одной стороны, более популярный кандидат от Демпартии может показать лучший результат в борьбе против Трампа. Рейтинг Байдена ниже рейтинга партии в целом.

С другой стороны, получится ли у Демократической партии объединиться вокруг нового кандидата за суперкороткое время.

Пока самым очевидным кандидатом на его замену является действующий вице-президент США Камала Харрис, ведь четыре года назад избиратели отдали за нее свои голоса.

Но в партии понимают, что она явно не лучший выбор для противостояния с Трампом. Рейтинг доверия к Харрис не существенно лучше рейтинга Байдена.

Но есть и другие кандидаты.

Впрочем, замена кандидата от Демпартии представляется реальной только в случае чрезвычайных событий, которые напрочь подорвут веру избирателей и доноров демократов в действующего президента.

Подробнее – в материале Юрия Стасюка Неизбывный Джо: как в США разгорелась дискуссия о замене Байдена на выборах и что этому мешает.