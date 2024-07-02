Первый конгрессмен-демократ призвал Байдена снять свою кандидатуру на выборах

Депутат Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт стал первым в партии, кто публично призвал президента Джо Байдена отказаться от баллотирования на второй срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Он аргументировал свою позицию тем, что во время дебатов Байден не смог "эффективно защитить свои многочисленные достижения".

Конгрессмен из Техаса Ллойд Доггетт заявил во вторник, что Байден должен "принять болезненное и трудное решение снять свою кандидатуру".

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"Мое решение обнародовать эти решительные предостережения не является легким и никоим образом не умаляет моего уважения ко всему, чего достиг президент Байден", – сказал Доггетт.

"Признавая, что, в отличие от Трампа, первоочередным обязательством президента Байдена всегда было служение нашей стране, а не себе, я надеюсь, что он примет мучительное и трудное решение о снятии своей кандидатуры. Я с уважением призываю его сделать это", – добавил он.

Ранее стало известно, что Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официально выдвинуть кандидатуру Джо Байдена уже в середине июля, чтобы гарантированно обеспечить его присутствие в бюллетене и прекратить внутрипартийные разговоры о его замене.

Перед этим СМИ сообщили, что семья Байдена призвала его остаться в президентской гонке и обсуждала, не уволить ли его главных помощников после плохого выступления президента США на дебатах.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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