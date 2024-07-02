Литва висловила Росії протест після порушення повітряного простору цивільним літаком

Міністерство закордонних справ Литви висловило дипломатичний протест Росії після того, як російський цивільний літак без дозволу увійшов у її повітряний простір.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві литовського зовнішньополітичного відомства.

2 липня МЗС Литви викликало представників посольства Російської Федерації у Вільнюсі та вручило ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору балтійської країни.

Інцидент стався ввечері 30 червня, коли літак російської авіакомпанії "Победа", що летів з московського аеропорту Внуково до аеропорту Храброво в Калінінградській області Росії, незаконно увійшов у повітряний простір Литви над Балтійським морем і перебував там близько хвилини.

Реклама:

"Міністерство закордонних справ висловило протест представникам посольства Російської Федерації у зв'язку з цим інцидентом і зажадало від відповідальних російських установ якнайшвидше надати пояснення та вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Швеції 18 червня викликало посла Росії у зв’язку з порушенням російським бомбардувальником Су-24 шведського повітряного простору.

Про порушення повітряного простору російськими винищувачами говорила також Фінляндія – вона разом зі Швецією стали членами НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.