Литва выразила России протест после нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Литвы выразило дипломатический протест России после того, как российский гражданский самолет без разрешения вошел в ее воздушное пространство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

2 июля МИД Литвы вызвал представителей посольства Российской Федерации в Вильнюсе и вручил ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства балтийской страны.

Инцидент произошел вечером 30 июня, когда самолет российской авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта Внуково в аэропорт Храброво в Калининградской области России, незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и находился там около минуты.

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"Министерство иностранных дел выразило протест представителям посольства Российской Федерации в связи с этим инцидентом и потребовало от ответственных российских учреждений как можно быстрее предоставить объяснения и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем", – говорится в заявлении.

Напомним, Министерство иностранных дел Швеции 18 июня вызвало посла России в связи с нарушением российским бомбардировщиком Су-24 шведского воздушного пространства.

О нарушении воздушного пространства российскими истребителями говорила также Финляндия – она вместе со Швецией стали членами НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.