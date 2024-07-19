Глобальний кіберзбій зупинив авіарейси, вразив фінанси й телекомунікації в Європі

Глобальний кіберзбій порушив діяльність авіаперевізників, медіакомпаній, банків та телекомунікаційних фірм по всьому світу та в Європі зокрема.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Bloomberg.

Повідомлення про технічні збої з'явились після того, як корпорація Microsoft заявила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Авіакомпанії та аеропорти в Європі стикнулися з перебоями різного характеру. Аеропорт Шенефельд у Берліні призупинив роботу, повідомляє агентство DPA.

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Збій у роботі Microsoft суттєво вплинув на рейси до та з амстердамського аеропорту Схіпхол, заявив Bloomberg представник аеропорту.

Наразі оцінюються наслідки, і аеропорт радить пасажирам зв'язуватися зі своїми авіакомпаніями та стежити за поточною інформацією про рейси.

Водночас в лондонському аеропорту Станстед не працюють платіжні системи. Нідерландський підрозділ Air France-KLM оголосив, що змушений призупинити "більшість операцій".

Аеропорт Праги повідомив, що потерпає від збою в роботі глобальної системи реєстрації, якою користується велика кількість авіакомпаній. Як наслідок, деякі вильоти затримують.

Як інформує Reuters, Іспанія повідомила про "комп'ютерний інцидент" у всіх своїх аеропортах.

Найбільша авіакомпанія Європи за кількістю пасажирів Ryanair попередила пасажирів про потенційні перебої, які, за її словами, вплинуть на "всі авіакомпанії, що працюють в мережі", хоча й не уточнила характер перебоїв.

Лондонська фондова біржа повідомила, що її служба новин RNS зіткнулася з технічною проблемою, яка перешкоджає публікації новин на її сайті.

Водночас через збій британський мовник Sky News не зміг вийти в прямий ефір сьогодні вранці. Пізніше він ненадовго повернувся в ефір без інфографіки та логотипів, а згодом знову вимкнувся.

У Данії повідомили, що про збій у роботі автоматичної пожежної сигналізації в столиці Копенгагені, через що місцева влада закликала в разі пожежі дзвонити в екстрені служби.

Раніше цього тижня посадовець НАТО високого рівня сказав у коментарі ЗМІ, що, на його думку, країна НАТО може попросити захисту від союзників за 5 статтею Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії.

У Данії нещодавно вирішили підвищити рівень загрози руйнівних кібератак на підприємства, організації та органи влади з низького до середнього у зв'язку з "активізацією гібридної війни" з боку Росії.