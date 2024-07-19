Глобальний кіберзбій зачепив порти, серед яких найбільший в Європі

Через глобальний збій в роботі ІТ-систем в Європі порушена діяльність портів та судноплавства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою найбільшого в Європі порту Роттердама в Нідерландах, очікують, що постраждають деякі з трьох тисяч фірм, що його використовують.

Крім того, на контейнерному терміналі Baltic Hub, розташованому в доках польського Гданська, заявили про проблеми, що "перешкоджають функціонуванню термінала".

Реклама:

Водночас аеропорт Будапешта в Угорщині приєднався до списку тих, кого також зачепив збій.

Зазначають, що системи реєстрації авіакомпаній Eurowings, Ryanair та Wizz Air не працюють, що призвело до "затримок, заторів і значного збільшення часу очікування", йдеться в заяві аеропорту.

Тим часом реєстрація в аеропорту Роттердама в Нідерландах наразі неможлива. Перед терміналом аеропорту вишикувалися довжелезні черги, повідомляє агентство ANP.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив у X (Twitter), що у зв'язку з глобальним збоєм польські служби інформують його про всі пов'язані з ним інциденти.

"Поки що вони мають обмежений характер та не загрожують національній безпеці", – запевнив він.

Збій стався після того, як недосконале оновлення широко використовуваної програми кібербезпеки від CrowdStrike вивело з ладу системи Microsoft.

Генеральний директор CrowdStrike Джордж Курц заявив, що ситуацію виправили, додавши, що це не була кібератака. Деякі компанії заявили, що їхні системи повільно відновлюються.

Повідомляли, що глобальний кіберзбій порушив діяльність авіаперевізників, медіакомпаній, банків та телекомунікаційних фірм по всьому світу та в Європі зокрема.

Раніше цього тижня посадовець НАТО високого рівня сказав у коментарі ЗМІ, що, на його думку, країна НАТО може попросити захисту від союзників за 5 статтею Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії.

У Данії нещодавно вирішили підвищити рівень загрози руйнівних кібератак на підприємства, організації та органи влади з низького до середнього у зв'язку з "активізацією гібридної війни" з боку Росії.