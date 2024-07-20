Эрдоган выступил против воссоединения Кипра

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что поддерживает решение об образовании и признании двух государств на Кипре, считая, что игнорирование реалий на острове в Восточном Средиземноморье заведет "в никуда".

Об этом он сказал в субботу, 20 июля, во время визита в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Hurriyet Daily News.

Эрдоган, чей визит приурочен к 50-й годовщине операции Турции на острове, заявил, что "федеративное решение на Кипре невозможно", а международно признанный Кипр якобы не имеет "никаких намерений" делиться властью или природными ресурсами с турками-киприотами.

"На сегодняшний день турецкие киприоты и Турция были искренними сторонами, которые стремились к решению, шли на жертвы, рисковали и демонстрировали свою преданность", – считает турецкий президент.

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Он повторил готовность Анкары вести переговоры для достижения длительного мира и урегулирования на Кипре.

В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.

Никос Христодулидис, ставший президентом Кипра в прошлом году, неоднократно призывал активизировать переговоры по мирному процессу на острове.

Утверждалось, что ради этого Кипр был даже готов поддержать членство Турции в Европейском Союзе.