Мелоні співпрацюватиме з головою Єврокомісії, хоча не підтримала її переобрання

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що готова співпрацювати з Урсулою фон дер Ляєн після того, як її партія "Брати Італії" в Європарламенті не проголосувала за перепризначення останньої головою Єврокомісії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Corriere della Sera.

Мелоні нагадала, що на саміті ЄС у червні утрималась від схвалення кандидатури фон дер Ляєн, а під час голосування в Європарламенті "стала на бік своєї партії".

"Я діяла, виходячи з того, що є найкращим для Італії і для Європи. Президентка (фон дер Ляєн. – Ред.) сказала речі, з якими ми згодні, особливо щодо імміграції… Але вона також сказала речі, які як за методом, так і по суті не зробили голосування "Братів Італії" можливим", – додала вона.

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Італійська прем’єрка водночас запевнила, що тривалий час співпрацює з головою Єврокомісії, "й ми навчилися поважати одна одну".

"Ми співпрацювали до цього часу і будемо продовжувати це робити в майбутньому. Ми люди, які мають обов'язки і розуміють їхню вагу. Італія залежить від європейського вибору, але Європа також залежить від Італії", – підсумувала Мелоні.

Європейський парламент на засіданні 18 липня переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін, за неї проголосував 401 депутат.

Депутати від партії італійської прем’єрки "Брати Італії" голосували проти затвердження фон дер Ляєн, а сама Мелоні критикувала підхід до призначення на топпосади у Євросоюзі, заявивши, що її політичну групу фактично виключили з домовленостей.