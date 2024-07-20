Мелони будет сотрудничать с главой Еврокомиссии, хотя не поддержала ее переизбрание

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что готова сотрудничать с Урсулой фон дер Ляйен после того, как ее партия "Братья Италии" в Европарламенте не проголосовала за переназначение последней главой Еврокомиссии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Corriere della Sera.

Мелони напомнила, что на саммите ЕС в июне воздержалась от одобрения кандидатуры фон дер Ляйен, а во время голосования в Европарламенте "стала на сторону своей партии".

"Я действовала, исходя из того, что является лучшим для Италии и для Европы. Президент (фон дер Ляйен. – Ред.) сказала вещи, с которыми мы согласны, особенно по иммиграции... Но она также сказала вещи, которые как по методу, так и по сути не сделали голосование "Братьев Италии" возможным", – добавила она.

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Итальянский премьер в то же время заверила, что долгое время сотрудничает с председателем Еврокомиссии, "и мы научились уважать друг друга".

"Мы сотрудничали до сих пор и будем продолжать это делать в будущем. Мы люди, которые имеют обязанности и понимают их вес. Италия зависит от европейского выбора, но Европа также зависит от Италии", – подытожила Мелони.

Европейский парламент на заседании 18 июля переизбрал Урсулу фон дер Ляйен председателем Европейской комиссии на второй пятилетний срок, за проголосовал 401 депутат.

Депутаты от партии итальянского премьера "Братья Италии" голосовали против утверждения фон дер Ляйен, а сама Мелони критиковала подход к назначению на топ-должности в Евросоюзе, заявив, что ее политическую группу фактически исключили из договоренностей.