Голова Європолу заявила про сплеск організованої злочинності в Європі

Очільниця Європолу Катрін де Боллє стверджує, що організована злочинність поширюється по всій Європі, що ускладнюється все більшою схильністю до насильства серед злочинців.

Таке вона сказала в інтерв’ю журналу Spiegel, яке цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

За словами де Боллє, в Європі "організована злочинність зростає" та "використовує кожну слабкість".

Вона звернула увагу на торгівлю наркотиками, яка зростає в Європі та своєю чергою підживлює насильство. За даними Європолу, виробництво кокаїну в Південній і Центральній Америці процвітає, а Європа переповнена цим наркотиком.

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"Ситуація серйозна", – сказала де Болле, зазначивши, що торгівля іншими наркотиками також зростає.

Голова Європолу каже, що гроші, зароблені на наркотиках в Європі, здебільшого залишаються на континенті та інвестуються в місцеву економіку. "Це робить організовану злочинність однією з найбільших небезпек нашого часу", – застерігає посадовиця.

За її словами, поліція в Європі потребує технічних засобів, повноважень та персоналу, щоб протистояти злочинним мережам, а "якщо ми не будемо інвестувати більше, то програємо цю боротьбу".

Раніше в Європолі встановили, що понад третина найбільш загрозливих злочинних угруповань в Євросоюзі відмивають свої прибутки через нерухомість.

Відомство також регулярно звітує про перехоплення партій наркотиків із Латинської Америки та ліквідацію мереж наркоторгівлі в Європі.