Глава Европола заявила о всплеске организованной преступности в Европе

Глава Европола Катрин де Болле утверждает, что организованная преступность распространяется по всей Европе, что осложняется все большей склонностью к насилию среди преступников.

Такое она сказала в интервью журналу Spiegel, которое цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

По словам де Болле, в Европе "организованная преступность растет" и "использует каждую слабость".

Она обратила внимание на торговлю наркотиками, которая растет в Европе и в свою очередь подпитывает насилие. По данным Европола, производство кокаина в Южной и Центральной Америке процветает, а Европа переполнена этим наркотиком.

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"Ситуация серьезная", – сказала де Болле, отметив, что торговля другими наркотиками также растет.

Глава Европола говорит, что деньги, заработанные на наркотиках в Европе, в основном остаются на континенте и инвестируются в местную экономику. "Это делает организованную преступность одной из самых больших опасностей нашего времени", – предостерегает чиновница.

По ее словам, полиция в Европе нуждается в технических средствах, полномочиях и персонале, чтобы противостоять преступным сетям, а "если мы не будем инвестировать больше, то проиграем эту борьбу".

Ранее в Европоле установили, что более трети наиболее угрожающих преступных группировок в Евросоюзе отмывают свои доходы через недвижимость.

Ведомство также регулярно отчитывается о перехвате партий наркотиков из Латинской Америки и ликвидации сетей наркоторговли в Европе.