Понад третина злочинних угруповань в ЄС використовують нерухомість для відмивання грошей

Понад третина найбільш загрозливих злочинних угруповань в Євросоюзі відмивають свої прибутки через нерухомість.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт про організовану злочинність в Європі.

Центральний правоохоронний орган ЄС Європол виявив, що серед злочинних угруповань, які становлять найбільшу загрозу, 41% використовували нерухомість для відмивання незаконних доходів.

У звіті також йдеться, що популярними методами відмивання також є предмети розкоші, бізнес з великим обігом готівки, зокрема готельний, та криптовалюти.

"У середовищі серйозної та організованої злочинності майже немає жодного суб'єкта, який би так чи інакше не був пов'язаний із сектором легальної економіки – чи то для вчинення злочинної діяльності, чи то для маскування злочинної діяльності, чи то для відмивання своїх злочинних прибутків", – йдеться у звіті.

У документі визначили 821 злочинне угруповання загальною чисельністю понад 25 тисяч членів, які становлять найбільший ризик для ЄС.

Зазначають, що вони здатні "завдати значної шкоди внутрішній безпеці, верховенству права та економіці Євросоюзу".

Ці угруповання не мають кордонів, є міжнародними, та їх найпоширенішим видом діяльності є торгівля наркотиками, йдеться у звіті.

Інші види діяльності, до яких причетні злочинні угруповання, вказує Європол, включають шахрайство, майнові злочини, незаконне ввезення мігрантів та торгівлю людьми.

Напередодні в Італії, Австрії, Румунії та Словаччині здійснили серію арештів у рамках великого розслідування щодо масштабного шахрайства, пов’язаного з фондом ЄС для відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

У Греції минулого місяця заявили про викриття злочинної мережі, що виготовила тисячі якісних підробок паспортів.

Тим часом у Європолі розслідують загадкове зникнення особистих файлів керівництва.