Президент Азербайджану хоче допомогти заморським територіям Франції "стати вільними"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв напередодні пообіцяв допомогти заморським територіям Франції здобути незалежність.

Заяву Алієва наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Свої коментарі Алієв зробив на медіа-форумі після проведення в Баку конгресу, на якому зібралися групи, що виступають за незалежність Нової Каледонії та інших французьких територій.

"Ми будемо підтримувати вас доти, доки ви не станете вільними", – сказав президент Азербайджану, додавши, що французькі території все ще є "об'єктом колоніалізму".

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"Деякі країни все ще страждають від цього. Коморські острови, Майотта все ще перебувають під колоніальним керуванням. Наш обов'язок – допомогти цим країнам звільнитися від цього огидного пережитку минулого", – додав він.

Раніше цього тижня в Азербайджані пройшов з’їзд пронезалежницьких політсил та рухів із заморських територій Франції, під час якого вони оголосили про заснування "руху за звільнення колоній".

Під час заворушень у французькій Новій Каледонії очільник МВС Франції Дарманен заявив, що частина причетних до цього пронезалежницьких сил має зв’язки з Азербайджаном. У Баку відкинули звинувачення.

Телеканал Europe 1 у своїх матеріалах згадує, що ще у 2023 році Азербайджан запрошував до Баку представників пронезалежницьких сил з французьких заморських територій Мартиніка, Гвіана, Нова Каледонія та Французька Полінезія. За підсумками того з’їзду сформували "Бакинську ініціативну групу" з метою підтримувати "рухи за звільнення від колоніального панування".