Президент Азербайджана хочет помочь заморским территориям Франции "стать свободными"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне пообещал помочь заморским территориям Франции обрести независимость.

Заявление Алиева приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Свои комментарии Алиев сделал на медиа-форуме после проведения в Баку конгресса, на котором собрались группы, выступающие за независимость Новой Каледонии и других французских территорий.

"Мы будем поддерживать вас до тех пор, пока вы не станете свободными", – сказал президент Азербайджана, добавив, что французские территории все еще являются "объектом колониализма".

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"Некоторые страны все еще страдают от этого. Коморские острова, Майотта все еще находятся под колониальным управлением. Наш долг – помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого", – добавил он.

Ранее на этой неделе в Азербайджане прошел съезд пронезависимых политсил и движений с заморских территорий Франции, во время которого они объявили о создании "движения за освобождение колоний".

Во время беспорядков во французской Новой Каледонии глава МВД Франции Дарманен заявил, что часть причастных к этому пронезависимых сил имеет связи с Азербайджаном. В Баку отвергли обвинения.

Телеканал Europe 1 в своих материалах упоминает, что еще в 2023 году Азербайджан приглашал в Баку представителей пронезависимых сил из французских заморских территорий Мартиника, Гвиана, Новая Каледония и Французская Полинезия. По итогам того съезда сформировали "Бакинскую инициативную группу" с целью поддерживать "движения за освобождение от колониального господства".