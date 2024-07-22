Зеленський відреагував на рішення Байдена не йти на вибори

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення президента США Джо Байдена не балотуватися подякою за усю допомогу, та висловив сподівання, що підтримка України збережеться і за майбутньої адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter) невдовзі після оголошення Байдена про відмову від участі в перегонах.

Від імені України Зеленський подякував Байдену за непохитну підтримку України у її боротьбі за свободу, та зазначив, що ця допомога, разом із сильною двопартійною підтримкою, була й залишається критично важливою.

"Ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Він підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації нашої країни і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни", – зазначив Володимир Зеленський.

Реклама:

"Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії", – додав він.

Лідери Британії та Німеччини у своїх заявах відзначили здобутки Байдена і подякували йому за співпрацю.

Водночас кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на його рішення глузуваннями й образами, заявивши, що Байден "не може" продовжувати роботу на посаді.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Зеленський і Дональд Трамп вперше за останні роки провели телефонну розмову. Трамп після неї знову сказав, що хоче посадити Україну й РФ за стіл переговорів і "принести мир у світ".

А Зеленський повідомив, що вони з Трампом домовилися під час особистої зустрічі обговорити, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Читайте також на цю тему: Готовність до Трампа та України. Як саміт НАТО готував запобіжники для нової влади США