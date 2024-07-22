Зеленский отреагировал на решение Байдена не идти на выборы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение президента США Джо Байдена не баллотироваться благодарностью за всю помощь, и выразил надежду, что поддержка Украины сохранится и при будущей администрации.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter) вскоре после объявления Байдена об отказе от участия в гонке.

От имени Украины Зеленский поблагодарил Байдена за непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за свободу, и отметил, что эта помощь, вместе с сильной двухпартийной поддержкой, была и остается критически важной.

"Мы уважаем его сегодняшнее трудное, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию нашей страны и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны", – отметил Владимир Зеленский.

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"Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложная, и мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу достичь успеха или результатов своей агрессии", – добавил он.

Лидеры Великобритании и Германии в своих заявлениях отметили достижения Байдена и поблагодарили его за сотрудничество.

В то же время кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на его решение насмешками и оскорблениями, заявив, что Байден "не может" продолжать работу в должности.

Напомним, в минувшую пятницу Зеленский и Дональд Трамп впервые за последние годы провели телефонный разговор. Трамп после него снова сказал, что хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров и "принести мир в мир".

А Зеленский сообщил, что они с Трампом договорились во время личной встречи обсудить, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным.

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