Словенія не буде знижувати представництво на зустрічах ЄС під головуванням Угорщини

Словенські міністри братимуть участь у неформальних зустрічах, організованих угорським головуванням в Раді ЄС.

Про це заявила очільниця МЗС Словенії Таня Файон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24ur.

Файон також розповіла, що планує взяти участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ, запланованій на кінець серпня у Будапешті.

"У Словенії на основі останньої дискусії в уряді в середу міністри погодилися, що ми поїдемо до Угорщини на неформальні зустрічі", – зазначила вона.

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Файон додала, що словенські міністри будуть присутні на зустрічах, якщо не буде іншого спільного рішення на рівні ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана. Аналогічний крок ухвалили кілька держав-членів.

Водночас канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не буде знижувати рівень представництва на зустрічах Ради Європейського Союзу під головуванням Угорщини.

Словаччина також не бачить причин для бойкоту головування Угорщини в ЄС.