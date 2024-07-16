Австрія не буде бойкотувати міністерські зустрічі в ЄС, аби покарати Угорщину

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не буде знижувати рівень представництва на зустрічах Ради Європейського Союзу під головуванням Угорщини у відповідь на нескоординовані зовнішньополітичні дії Віктора Орбана.

Слова Негаммера цитує портал Heute, повідомляє "Європейська правда".

Австрійський канцлер погодився, що своїми діями "Орбан порушив табу, яке потрібно обговорювати", але виступив проти бойкоту для покарання угорського головування в Євросоюзі.

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"Орбану потрібно протистояти з його нескоординованим підходом, але не бойкотувати головування в Раді ЄС. Не розмовляти один з одним всередині ЄС – це найгірше з усіх рішень", – вважає він.

Тому, за словам Негаммера, міністри австрійського уряду "продовжать брати участь у засіданнях головування в Раді ЄС".

"Єврокомісія та головуюча в Раді ЄС країна повинна вирішувати конфлікти шляхом діалогу, а не шляхом закликів до бойкоту. Діалог є найважливішою передумовою для прогресу та спільних рішень на кожному політичному рівні", – підсумував голова уряду Австрії.

Нагадаємо, шість країн ЄС вирішили бойкотувати міністерські зустрічі на час головування Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського прем’єра Віктора Орбана після його "миротворчих" візитів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра з правителем Росії суперечать договорам ЄС.

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