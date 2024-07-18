Словаччина не бачить причин для бойкоту головування Угорщини в ЄС

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час свого візиту до Угорщини у четвер, 18 липня, підтвердив, що його країна не бойкотуватиме угорське головування в Раді Європейського Союзу.

Про це повідомляє RTVS, пише "Європейська правда".

Він запевнив президента Угорщини Томаша Шуйока, що представники словацького уряду братимуть активну участь у заходах, організованих угорською стороною під час головування.

"Я хочу дуже чітко заявити, що Словацька Республіка не братиме участі і не приєднуватиметься до будь-яких заходів, спрямованих на бойкот угорського головування в Раді ЄС під час головування Угорщини", – сказав Пеллегріні.

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Він пояснив позицію тим, що не бачить причин для бойкоту.

"Ми не бачимо жодних підстав діяти всупереч суверенній позиції уряду країни-члена ЄС та її президента тільки тому, що комусь не подобаються його дії", – пояснив він.

Пеллегріні додав, що не вважає, що когось треба карати тільки за те, що він намагається вести діалог.

Нагадаємо, шість країн ЄС вирішили бойкотувати міністерські зустрічі на час головування Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського прем’єра Віктора Орбана після його "миротворчих" візитів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Між тим, канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не буде знижувати рівень представництва на зустрічах Ради Європейського Союзу під головуванням Угорщини у відповідь на нескоординовані зовнішньополітичні дії Віктора Орбана.