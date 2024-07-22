Словения не будет снижать представительство на встречах ЕС под председательством Венгрии

Словенские министры будут участвовать в неформальных встречах, организованных венгерским председательством в Совете ЕС.

Об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24ur.

Файон также рассказала, что планирует принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел, запланированной на конец августа в Будапеште.

"В Словении на основе последней дискуссии в правительстве в среду министры согласились, что мы поедем в Венгрию на неформальные встречи", – отметила она.

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Файон добавила, что словенские министры будут присутствовать на встречах, если не будет другого совместного решения на уровне ЕС.

Напомним, Еврокомиссия решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.

Между тем канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не будет снижать уровень представительства на встречах Совета Европейского Союза под председательством Венгрии.

Словакия также не видит причин для бойкота председательства Венгрии в ЕС.