Претендентка французских левых на пост премьера отказалась от должности

Руководительница Европейского климатического фонда Лоранс Тубиана, которую часть сил из левого блока "Новый народный фронт" предлагала на должность премьер-министра Франции, отказалась выдвигать свою кандидатуру.

Об этом говорится в письме Тубиана, которое она опубликовала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Хотя Тубиана получила поддержку от "зеленых", социалистов и коммунистов, крупнейшая партия из блока левых "Непокоренная Франция" выступила против того, чтобы она была кандидатом на пост премьера.

"Я принимаю к сведению, что мое имя встретило оппозицию внутри „Нового народного фронта". Все это, как мне кажется, больше не ведет к урегулированию, в котором мы так нуждаемся", – написала она.

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Тубиана добавила, что вернется "к борьбе, которая всегда была для нее актуальной: социальной и климатической".

Кандидатуру Лоранс Тубиана предложили социалисты, "зеленые" и коммунисты. В то же время крупнейшая партия из блока левых, "Непокоренная Франция", заявила, что не хочет видеть кандидата от "гражданского общества", и настаивает, что это должен быть их представитель.

"Непокоренная Франция" также отвергает предложения своих союзников о сотрудничестве с центристскими партиями для формирования коалиции, способной получить вотум доверия в парламенте.

Левые были единственной политической силой, которая шла на выборы, не назвав кандидатуру своего кандидата в премьеры. Это было сделано потому, что лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон на этом посту мог отпугнуть значительную часть умеренных избирателей. Но и поставить другую кандидатуру было невозможно – на тот момент "Непокоренная Франция" имела наибольшее присутствие в парламенте среди левых сил.

Подробнее о сенсационных результатах выборов и вариантах коалиции читайте в статье - "Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины".