Опросы пока не показывают явного преимущества Трампа или Камалы Харрис на выборах в США

Последние опросы в США показывают, что рейтинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов, практически одинаковы.

Об этом свидетельствует анализ CNN, сообщает "Европейская правда".

Телеканал проанализировал данные шести последних непартийных национальных опросов избирателей в США, где респондентам задавали вопрос о голосовании за Камалу Харрис и Трампа на выборах 2024 года.

Результаты показывают, что в среднем по шести последним опросам Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис – 47%.

Реклама:

Все опросы состоялись после неудачных для Джо Байдена президентских дебатов в конце июня, и только один – опрос CBS/YouGov – после покушения на Трампа 13 июля.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Харрис заявила, что готова бороться за пост президента США.

О том, как выход Байдена из президентской гонки может помочь демократам на выборах, читайте в статье "ЕвроПравды" или смотрите видео.