Польща: ЄС має готуватись до змін у відносинах зі США, хто б не став президентом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європейський Союз готуватися до змін у відносинах зі США й почати витрачати більше на оборону незалежно від того, кого американці оберуть президентом цього року.

Про це йдеться в його коментарі для Politico, повідомляє "Європейська правда".

На думку Сікорського, США залишаться для ЄС стратегічним партнером незалежно від того, хто буде американським президентом. Водночас європейські країни не мають іншого вибору, окрім як взяти на себе більше відповідальності за свою колективну оборону.

"Наше завдання – пояснити нашим американським партнерам, що поки ми відчуваємо загрозу з боку Росії, ми не зможемо повноцінно взаємодіяти там", – сказав голова польського МЗС, маючи на увазі Азію, де європейські країни мають набагато менше сил, ніж США.

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Офіс Сікорського також підготував п'ятисторінковий документ із оцінкою відносин США і Євросоюзу, який представили міністрам закордонних справ країн ЄС під час зустрічі в Брюсселі в понеділок.

Документ закликає лідерів ЄС швидко пристосувати свою поведінку до прийдешніх змін, зокрема звернути увагу на погляди республіканців у США про те, що Америку використовують у своїх інтересах її торгові партнери– зокрема і Європейський Союз.

Крім того, ідеться в документі, еліти по обидва боки Атлантичного океану повинні пояснювати громадськості, чому відносини між ЄС і США є взаємовигідними, а також спільно протидіяти російській дезінформації і пропаганді.

"Якщо Москва зможе заохотити ізоляціоністські тенденції серед американців, переконати їх, що США не мають реальних інтересів, за які варто боротися в Європі, і мотивувати їх виступити проти військової допомоги Україні, то Кремль може виграти не тільки військову війну в Україні, але й гібридну війну на всьому Заході", – застерігають у польському МЗС.

Європейські країни та НАТО вже кілька місяців готуються до можливого обрання Трампа президентом США в листопаді. У Німеччині, серед іншого, діє неформальна кризова група при МЗС, а також оцінюють потенційні економічні наслідки політики Трампового Білого дому.