Польша: ЕС должен готовиться к изменениям в отношениях с США, кто бы ни стал президентом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский Союз готовиться к изменениям в отношениях с США и начать тратить больше на оборону независимо от того, кого американцы выберут президентом в этом году.

Об этом говорится в его комментарии для Politico, сообщает "Европейская правда".

По мнению Сикорского, США останутся для ЕС стратегическим партнером независимо от того, кто будет американским президентом. В то же время европейские страны не имеют другого выбора, кроме как взять на себя больше ответственности за свою коллективную оборону.

"Наша задача – объяснить нашим американским партнерам, что пока мы чувствуем угрозу со стороны России, мы не сможем полноценно взаимодействовать там", – сказал глава польского МИД, имея в виду Азию, где европейские страны имеют гораздо меньше сил, чем США.

Реклама:

Офис Сикорского также подготовил пятистраничный документ с оценкой отношений США и Евросоюза, который представили министрам иностранных дел стран ЕС во время встречи в Брюсселе в понедельник.

Документ призывает лидеров ЕС быстро приспособить свое поведение к грядущим изменениям, в частности обратить внимание на взгляды республиканцев в США о том, что Америку используют в своих интересах ее торговые партнеры – в том числе и Европейский Союз.

Кроме того, говорится в документе, элиты по обе стороны Атлантического океана должны объяснять общественности, почему отношения между ЕС и США являются взаимовыгодными, а также совместно противодействовать российской дезинформации и пропаганде.

"Если Москва сможет поощрить изоляционистские тенденции среди американцев, убедить их, что США не имеют реальных интересов, за которые стоит бороться в Европе, и мотивировать их выступить против военной помощи Украине, то Кремль может выиграть не только военную войну в Украине, но и гибридную войну на всем Западе", – предостерегают в польском МИД.

Европейские страны и НАТО уже несколько месяцев готовятся к возможному избранию Трампа президентом США в ноябре. В Германии, среди прочего, действует неформальная кризисная группа при МИД, а также оценивают потенциальные экономические последствия политики Трампа Белого дома.