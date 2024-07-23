Литва приєдналась до участі в операції НАТО Brilliant Shield

Литовський протимінний корабель Skalvis і сапери ВМС Португалії відправляються у вівторок для участі в операції НАТО Brilliant Shield.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

Литовське судно, яке вийшло з порту Клайпеди, приєднається до першої групи протимінних кораблів НАТО терміном на п'ять місяців.

У Збройних силах Литви зазначили, що вперше в історії литовських ВМС на кораблі протимінної оборони перебуватиме команда з шести саперів з іноземної країни-союзника – Португалії.

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Вони працюватимуть разом з литовськими моряками до жовтня, коли португальців замінять литовські сапери.

З минулого року резервна група протимінних кораблів НАТО бере участь у довгостроковій операції НАТО Brilliant Shield.

Серед задач операції – зміцнення східного флангу Північноатлантичного союзу додатковими військово-морськими силами, засобами морського спостереження і протиповітряної оборони.

Операція проводиться в Балтійському, Північному морях, біля островів Норвегії, Великої Британії та Ірландії.

Напередодні в латвійському місті Лієпая розпочалися щорічні військові навчання НАТО для водолазів DIVEX 24, під час яких удосконалюють знання зі знешкодження у морському середовищі боєприпасів, що не вибухнули.

Перед тим стало відомо, що країни так званого Веймарського трикутника – Німеччина, Польща та Франція – домовились провести спільні військові навчання на польській території у 2025 році.