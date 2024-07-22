У Латвії розпочались щорічні військові навчання НАТО для водолазів

У латвійському місті Лієпая в понеділок розпочалися щорічні військові навчання НАТО для водолазів DIVEX 24, під час яких удосконалюють знання зі знешкодження у морському середовищі боєприпасів, що не вибухнули.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

За словами представників Національних збройних сил (НЗС), мета навчань – вдосконалення навичок зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, а також із їхнього пошуку, ідентифікації та, якщо потрібно, вилучення, транспортування й знищення.

Перед водолазами ставлять головне завдання – очистити порти й судноплавні шляхи з тим, щоб зробити їх безпечними для повсякденного використання.

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Учасниками навчань є військові зі США, Естонії, Латвії, Литви та Німеччини. Подібні навчання, які щорічно на основі ротації проводить одна з країн Балтії, вперше провели 2014 року.

Минулого тижня Греція знову продовжила військово-морські навчання, які значною мірою стримують транспортування російської нафти поблизу її узбережжя та змушують перенаправляти її в інші місця.

Раніше повідомляли, що Литва планує провести загальнонаціональні навчання з евакуації населення з метою підвищення готовності країни до надзвичайних ситуацій.

Перед тим стало відомо, що країни так званого Веймарського трикутника – Німеччина, Польща та Франція – домовились провести спільні військові навчання на польській території у 2025 році.