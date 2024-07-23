Литва присоединилась к участию в операции НАТО Brilliant Shield

Литовский противоминный корабль Skalvis и саперы ВМС Португалии отправляются во вторник для участия в операции НАТО Brilliant Shield.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

Литовское судно, которое вышло из порта Клайпеды, присоединится к первой группе противоминных кораблей НАТО сроком на пять месяцев.

В Вооруженных силах Литвы отметили, что впервые в истории литовских ВМС на корабле противоминной обороны будет находиться команда из шести саперов из иностранной страны-союзника – Португалии.

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Они будут работать вместе с литовскими моряками до октября, когда португальцев заменят литовские саперы.

С прошлого года резервная группа противоминных кораблей НАТО участвует в долгосрочной операции НАТО Brilliant Shield.

Среди задач операции – укрепление восточного фланга Североатлантического альянса дополнительными военно-морскими силами, средствами морского наблюдения и противовоздушной обороны.

Операция проводится в Балтийском, Северном морях, у островов Норвегии, Великобритании и Ирландии.

Накануне в латвийском городе Лиепая начались ежегодные военные учения НАТО для водолазов DIVEX 24, во время которых совершенствуют знания по обезвреживанию в морской среде невзорвавшихся боеприпасов.

Перед тем стало известно, что страны так называемого Веймарского треугольника – Германия, Польша и Франция – договорились провести совместные военные учения на польской территории в 2025 году.