НАТО призначив іспанського дипломата на нову посаду попри обурення Італії

У НАТО офіційно підтвердили, що іспанський дипломат Хав'єр Коломіна обійме посаду спеціального представника з питань південного сусідства.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, пише "Європейська правда".

Наразі Коломіна є заступником помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки. Раніше він. працював спеціальним представником генсека НАТО на Кавказі і в Центральній Азії.

"Близький Схід, Північна Африка і регіон Сахеля є важливими для нашого Альянсу. Хав'єр Коломіна має великий досвід роботи з партнерами НАТО. Його призначення ще більше посилить важливу роботу НАТО на Півдні", – сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Реклама:

На новій посаді Коломіна виконуватиме функції координатора НАТО в цьому регіоні. Він відповідатиме за координацію і посилення значимості зусиль НАТО на півдні і посилюватиме взаємодію з партнерами.

На Вашингтонському саміті члени Альянсу погодили план дій, який посилить участь НАТО на Близькому Сході, в Північній Африці і Сахельському регіоні. Призначення Спеціального представника є частиною цього плану.

Водночас варто зазначити, що Італія висловила обурення через рішення не призначати італійця на нову посаду в Альянсі щодо координації дій на південному фланзі.

Голова Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Столтенберг призначив координувати південний фланг Альянсу іспанця, назвавши це "майже особистою образою" й додавши, що передав генсеку "дуже гнівне послання".

Посаду спецпредставника Альянсу, відповідального за координацію дій НАТО на південному фланзі, створили на початку липня на прохання прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні. В її уряді тоді заявили, що, на їхню думку, цю посаду має зайняти італієць.

Крім того, минулого місяця НАТО визначився з новим генеральним секретарем: колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня замінить Єнса Столтенберга, що йде у відставку після десятирічного перебування на цій посаді.

Читайте також: "Українські" обіцянки нового генсека НАТО. Як Рютте подолав угорське вето і чого чекати далі.