НАТО назначил испанского дипломата на новую должность, несмотря на возмущение Италии

В НАТО официально подтвердили, что испанский дипломат Хавьер Коломина займет должность специального представителя по вопросам южного соседства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, пишет "Европейская правда".

Сейчас Коломина является заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности. Ранее он работал специальным представителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии.

"Ближний Восток, Северная Африка и регион Сахеля являются важными для нашего Альянса. Хавьер Коломина имеет большой опыт работы с партнерами НАТО. Его назначение еще больше усилит важную работу НАТО на юге", – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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На новой должности Коломина будет выполнять функции координатора НАТО в этом регионе. Он будет отвечать за координацию и усиление значимости усилий НАТО на юге и усиливать взаимодействие с партнерами.

На Вашингтонском саммите члены Альянса согласовали план действий, который усилит участие НАТО на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахельском регионе. Назначение специального представителя является частью этого плана.

В то же время стоит отметить, что Италия выразила возмущение из-за решения не назначать итальянца на новую должность в Альянсе по вопросам координации действий на южном фланге.

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Столтенберг назначил координировать южный фланг Альянса испанца, назвав это "почти личным оскорблением" и добавив, что передал генсеку "очень гневное послание".

Должность спецпредставителя Альянса, ответственного за координацию действий НАТО на южном фланге, создали в начале июля по просьбе премьер-министра Италии Джорджии Мелони. В ее правительстве тогда заявили, что, по их мнению, эту должность должен занять итальянец.

Кроме того, в прошлом месяце НАТО определился с новым генеральным секретарем: бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября заменит Йенса Столтенберга, который уходит в отставку после десятилетнего пребывания на этом посту.

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