В Грузии по делу о подготовке теракта и госперевороте допросили бойца, воевавшего в Украине

В Грузии расследуют дело о подготовке теракта против основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера и олигарха Бидзины Иванишвили, в рамках которого допросили добровольца, воевавшего в Украине.

Об этом сообщил телеканал "Имеди", пишет "Европейская правда".

О деле по подготовке теракта против Иванишвили стало известно после допроса Гелы Кахабришвили – добровольца, который участвовал в войне против РФ на стороне Украины.

Адвокат Кахабришвили рассказал, что во время допроса его подзащитного в суде речь шла о возможной подготовке теракта против Иванишвили и других высокопоставленных чиновников партии "Грузинская мечта".

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"Оказывается, в Грузии планируется террористический акт, с помощью которого должно быть свергнуто правительство. Возможно, была информация, заявление, на которое правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом. Я приветствую это, они должны провести полное расследование", – сказал адвокат Михеил Рамишвили.

Допрошенный Гела Кахабришвили говорит, что вопросы следствия касались чиновников "Грузинской мечты", в частности Бидзины Иванишвили.

Следствие по делу о терроризме и государственном перевороте продолжается.

Ранее стало известно, что грузинские добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в войне против РФ, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Перед этим публиковали данные опроса, которые показали, что большинство граждан Грузии считают главным врагом своей страны Россию, причем по сравнению с предыдущими годами этот показатель вырос.

Результаты опубликованы в тот момент, когда партия власти "Грузинская мечта" постепенно сближается с Россией – в частности якобы планирует восстановить дипломатические отношения, а также перенимает риторику Москвы в отношении войны в Украине и Запада.

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