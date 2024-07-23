РФ оголосила про нові санкції проти представників ВПК, експертів і ЗМІ Британії

Росія оголосила про персональні санкції проти представників британських приватних компаній у сфері безпеки, керівників підприємств військово-промислового комплексу (ВПК), а також одного експерта й одного журналіста.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило МЗС РФ.

У заяві йдеться про те, що санкції запроваджено проти осіб, "залучених до підготовки українських військовослужбовців", тих, які "постачають продукцію й надають послуги" Києву, а також проти експертів і журналістів, які "виступають з антиросійських позицій з оборонної проблематики та на тему" загарбницької війни Росії проти України.

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До списку громадян Великої Британії, яким Москва закрила в'їзд до РФ, увійшли 15 осіб, включно з оглядачем видання The Telegraph Томом Шарпом.

МЗС РФ також закликало Лондон "тверезо оцінити ситуацію та негайно змінити вектор у двосторонніх відносинах".

У квітні 2022 року Москва запровадила санкції проти 287 депутатів британського парламенту, заборонивши їм в'їзд до країни, у відповідь на санкції, запроваджені Великою Британією після повномасштабного вторгнення Росії в лютому того ж року, а в серпні 2023 року було оголошено про подальші санкції у відповідь проти британських політиків і журналістів.

Влітку 2023 року Росія обмежила пересування британських дипломатів.

У лютому цього року Міністерство закордонних справ Росії ввело персональні санкції ще проти 18 громадян Великої Британії.

У червні МЗС РФ додало низку представників британського політичного істеблішменту, журналістів та експертів до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Росії.