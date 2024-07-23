Онкоцентр у Нідерландах прийме на лікування дітей з "Охматдиту"

Центр дитячої онкології принцеси Максими у нідерландському Утрехті прийме чотирьох дітей, які раніше проходили лікування в київському "Охматдиті".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Четверо хворих на рак дітей найближчими днями будуть переведені до Центру, який спеціалізується на дитячій онкології.

"Ми є найбільшим дитячим онкологічним центром в Європі. Якщо ми не допоможемо, то хто? Ми з радістю це робимо, а коли бачиш цих дітей, то просто не маєш вибору", – сказав член ради директорів Центру Роб Пітерс.

Реклама:

Він також пояснює, що безперервність у лікуванні дитячого раку неймовірно важлива.

З початку війни в Україні Центр принцеси Максими вже прийняв близько 120 дітей з України. Майже щотижня лікарня приймає нову дитину.

Багато дітей повернулися в Україну після успішного лікування. Шестеро пацієнтів померли в Нідерландах.

Минулого тижня Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше перебували на лікуванні у обстріляній росіянами дитячій лікарні "Охматдит".

Також Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення "Охматдиту".