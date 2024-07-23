Гарріс у свіжому опитуванні показала кращі за Байдена результати проти Трампа

Перше велике опитування у США після того, як Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, виявило, що Камала Гарріс має вищу підтримку у змаганні з Трампом, ніж чинний президент.

Опитування агенції Morning Consult цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, віцепрезидентка США відстає від Трампа на два відсоткових пункти (47% до 45%), що перебуває в межах статистичної похибки.

Водночас це відставання є меншим, ніж у Трампа від Байдена, коли ще той був кандидатом – на шість відсоткових пунктів, яке Morning Consult фіксувало до зняття чинним президентом США своєї кандидатури.

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Опитування Morning Consult почали фіксувати більшу привабливість віцепрезидентки як кандидатки на виборах від демократів після того, як Джо Байден невдало виступив на дебатах із Трампом наприкінці червня.

Як зазначає Bloomberg, є підстави вважати, що внесення імені Гарріс до виборчого бюлетеня може допомогти Демократичній партії. Але наразі говорити про це рано, вважає опитаний агентством соціолог Спенсер Кімбелл.

Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

До кінця доби у понеділок Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів, щоб претендувати на офіційну номінацію.

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