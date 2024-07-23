Харрис в свежем опросе показала лучшие, чем Байден, результаты против Трампа

Первый крупный опрос в США после того, как Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, показал, что Камала Харрис имеет более высокую поддержку в соревновании с Трампом, чем действующий президент.

Опрос агентства Morning Consult цитирует агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, вице-президент США отстает от Трампа на два процентных пункта (47% до 45%), что находится в пределах статистической погрешности.

В то же время это отставание меньше, чем у Трампа от Байдена, когда тот еще был кандидатом – на шесть процентных пунктов, которое Morning Consult фиксировало до снятия действующим президентом США своей кандидатуры.

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Опросы Morning Consult начали фиксировать большую привлекательность вице-президента как кандидата на выборах от демократов после того, как Джо Байден неудачно выступил на дебатах с Трампом в конце июня.

Как отмечает Bloomberg, есть основания полагать, что внесение имени Харрис в избирательный бюллетень может помочь Демократической партии. Но пока говорить об этом рано, считает опрошенный агентством социолог Спенсер Кимбелл.

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

До конца суток в понедельник Харрис заручилась достаточной поддержкой делегатов, чтобы претендовать на официальную номинацию.

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