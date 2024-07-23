Пентагон обеспокоен усилением сотрудничества между РФ и Китаем в Арктике

Министерство обороны США заявили, что Россия и Китай все больше сотрудничают в Арктике, что может повлиять на региональную стабильность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В обнародованной Пентагоном стратегии по региону говорится, что РФ вновь открыла сотни военных объектов советских времен в Арктике, а Китай намерен построить "Полярный шелковый путь".

"Все чаще (КНР) и Россия сотрудничают в Арктике, используя различные инструменты власти", – отмечает Минобороны США.

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Пентагон указывает, что Китай возлагает надежды на минеральные ресурсы и новые судоходные пути, ведь с повышением температуры уменьшается ледовый слой.

"Хотя между Китаем и Россией остаются разногласия, их растущее сближение в регионе вызывает беспокойство, и (Минобороны) продолжает следить за этим сотрудничеством", – добавляется в отчете.

КНР и РФ совместно работают над развитием арктических судоходных маршрутов, поскольку Москва стремится поставлять больше нефти и газа в Китай в условиях западных санкций, а Пекин ищет альтернативный судоходный маршрут, чтобы уменьшить свою зависимость от Малаккского пролива.

В отчете Пентагона также отмечают, что Китай стремится использовать "изменение динамики в Арктике для получения большего влияния и доступа, воспользоваться арктическими ресурсами и играть большую роль в управлении регионом".

В то же время Минобороны США заверило, что Вашингтон имеет стратегию "мониторинга и реагирования" в регионе, которая базируется на сборе разведданных, сотрудничестве с союзниками и способности разворачивать военные активы.

В этом месяце США, Канада и Финляндия создадут консорциум по строительству ледоколов, призванный усилить судостроение союзников и противостоять РФ и КНР.

Это соглашение, которое три страны НАТО планируют подписать до конца года, объединит спрос членов Альянса на наращивание судостроительных мощностей, сказал Reuters неназванный чиновник, добавив, что оно призвано послать сигнал России и Китаю.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предложил союзнику по НАТО Канаде вступить в совместное партнерство с Норвегией для защиты инфраструктуры в Арктике.

Перед этим правительство Канады обнародовало новую политику по вопросам обороны, которая предусматривает увеличение инвестиций в оборону и усиленное противодействие угрозам в Арктике.

В то же время в своих прогнозах на 2024 год Служба безопасности Норвегии обозначила Китай как основную из основных угроз с точки зрения разведывательной деятельности против интересов Осло, поскольку Китай стремится наращивать контроль над цепочками поставок и получать влияние в Арктике.