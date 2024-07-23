Хорватське місто оголосило день жалоби після резонансної стрілянини

Влада міста Дарувар на сході Хорватії оголосила середу, 24 липня, днем жалоби після масової стрілянини в будинку для літніх людей, у результаті якої шестеро людей загинули та ще кілька отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради Дарувара, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою муніципальної влади, у день жалоби в Даруварі приспустять державні прапори будуть приспущені, а також скоротять розважальні заходи на знак поваги до жертв стрілянини.

"Ми співчуваємо сім'ям трагічно загиблих і висловлюємо їм наші щирі співчуття", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

У понеділок вранці нападник увійшов до приватного будинку для людей похилого віку в Даруварі і застрелив п'ятьох його мешканців і одного працівника. Пізніше місцеві ЗМІ підтвердили, що однією з жертв була мати ймовірного стрільця.

Чоловік утік із місця події, але поліція його незабаром затримала. Хорватські ЗМІ кажуть, що він – відставний офіцер військової поліції, який брав участь у війні за незалежність Хорватії під час розпаду Югославії з 1991 по 1995 рік.

Стрілянина в Хорватії трапляється рідко, а інцидент, що стався в понеділок, є одним із найсмертельніших в історії країни з часу проголошення незалежності в 1991 році.