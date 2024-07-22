У Хорватії сталася стрілянина в будинку для літніх людей, є загиблі
Новини — Понеділок, 22 липня 2024, 13:38 —
У Хорватії сталася стрілянина у будинку для літніх людей міста Дарувар, за неофіційною інформацією, там загинули п’ятеро осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське Vijesti.
Інформацію про п’ятьох загиблих першим поширило HTV, офіційно деталі події поки не повідомляють.
За даними, які отримали журналісти, напад стався у будинку для літніх людей у місті Дарувар, що у північній частині країни.
Близько 11 години ранку за місцевим часом нападник із вогнепальною зброєю зайшов у приватний заклад для літніх людей та відкрив вогонь. П’ятеро осіб померли на місці, скільки постраждали – точно невідомо.
Нападник після того втік з місця події, його невдовзі знайшли та затримали в одному з ресторанів неподалік.
У поліції кажуть, що поки не можуть розкривати деталі, оскільки триває розслідування.
Сам факт стрілянини вже підтверджений офіційно, на місце вирушають кілька профільних міністрів.
Прем’єр-міністр Андрей Пленкович у зв’язку з трагедією планує спеціальне звернення о 14:00 за місцевим часом.
Доповнено. Онлайн-видання Index неофіційно дізналося, що нападник – нібито 51-річний колишній поліцейський, а його матір проживала у цьому закладі. Жінка – серед загиблих, також серед вбитих є охоронці та співробітники.
Нагадаємо, у Сербії минулого тижня повідомляли про загибель поліцейського внаслідок стрілянини на кордоні з Боснією і Герцеговиною.
Вихідними влада Греції заявила, що її прикордонника вдень у суботу поранили невідомі з турецького боку.