У Хорватії сталася стрілянина в будинку для літніх людей, є загиблі

У Хорватії сталася стрілянина у будинку для літніх людей міста Дарувар, за неофіційною інформацією, там загинули п’ятеро осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське Vijesti.

Інформацію про п’ятьох загиблих першим поширило HTV, офіційно деталі події поки не повідомляють.

MojPortal.hr

За даними, які отримали журналісти, напад стався у будинку для літніх людей у місті Дарувар, що у північній частині країни.

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Близько 11 години ранку за місцевим часом нападник із вогнепальною зброєю зайшов у приватний заклад для літніх людей та відкрив вогонь. П’ятеро осіб померли на місці, скільки постраждали – точно невідомо.

Нападник після того втік з місця події, його невдовзі знайшли та затримали в одному з ресторанів неподалік.

У поліції кажуть, що поки не можуть розкривати деталі, оскільки триває розслідування.

Сам факт стрілянини вже підтверджений офіційно, на місце вирушають кілька профільних міністрів.

Прем’єр-міністр Андрей Пленкович у зв’язку з трагедією планує спеціальне звернення о 14:00 за місцевим часом.

Доповнено. Онлайн-видання Index неофіційно дізналося, що нападник – нібито 51-річний колишній поліцейський, а його матір проживала у цьому закладі. Жінка – серед загиблих, також серед вбитих є охоронці та співробітники.

Нагадаємо, у Сербії минулого тижня повідомляли про загибель поліцейського внаслідок стрілянини на кордоні з Боснією і Герцеговиною.

Вихідними влада Греції заявила, що її прикордонника вдень у суботу поранили невідомі з турецького боку.