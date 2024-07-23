Хорватский город объявил день траура после резонансной стрельбы

Власти города Дарувар на востоке Хорватии объявили среду, 24 июля, днем траура после массовой стрельбы в доме престарелых, в результате которой шесть человек погибли и еще несколько получили ранения.

Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета Дарувара, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению муниципальных властей, в день траура в Даруваре будут приспущены государственные флаги, а также сократят развлекательные мероприятия в знак уважения к жертвам стрельбы.

"Мы сочувствуем семьям трагически погибших и выражаем им наши искренние соболезнования", – говорится в сообщении.

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В понедельник утром нападавший вошел в частный дом престарелых в Даруваре и застрелил пятерых его жителей и одного работника. Позже местные СМИ подтвердили, что одной из жертв была мать предполагаемого стрелка.

Мужчина скрылся с места происшествия, но полиция его вскоре задержала. Хорватские СМИ говорят, что он – отставной офицер военной полиции, который участвовал в войне за независимость Хорватии во время распада Югославии с 1991 по 1995 год.

Стрельба в Хорватии случается редко, а инцидент, произошедший в понедельник, является одним из самых смертельных в истории страны со времени провозглашения независимости в 1991 году.