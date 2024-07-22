У Хорватії зросла кількість жертв стрілянини в будинку для літніх людей

Внаслідок стрілянини в будинку для літніх людей у хорватському місті Дарувар загинули шестеро осіб, ще шестеро постраждали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Начальник поліції Хорватії Нікола Міліна заявив, що п'ятеро людей загинули на місці, а ще одна особа померла в лікарні.

За його словами, підозрюваний втік з місця події, але незабаром його затримали в кафе неподалік від закладу в Даруварі.

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Міліна уточнив, що жертвами нападу стали п'ятеро мешканців будинку для літніх людей та один працівник. Слідство з'ясовує мотиви нападу.

Поліція повідомила, що нападник використовував незареєстровану зброю. Після кривавого розпаду Югославії в 1990-х роках у Хорватії в приватних будинках зберігається багато зброї.

Раніше ЗМІ повідомили, що близько 11 години ранку за місцевим часом нападник із вогнепальною зброєю зайшов у приватний заклад для літніх людей та відкрив вогонь.

Онлайн-видання Index неофіційно дізналося, що нападник – нібито 51-річний колишній поліцейський, а його матір проживала у цьому закладі. Жінка – серед загиблих, також серед вбитих є охоронці та співробітники.

Нагадаємо, у Сербії минулого тижня повідомляли про загибель поліцейського внаслідок стрілянини на кордоні з Боснією і Герцеговиною.

Вихідними влада Греції заявила, що її прикордонника вдень у суботу поранили невідомі з турецького боку.