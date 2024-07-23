Глава МВС Франції: До Олімпіади не допустили тисячу осіб, підозрюваних у шпигунстві

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що близько тисячі осіб, підозрюваних у можливому втручанні в інтересах іноземної держави, не допустили до Олімпіади в Парижі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами глави МВС, загалом після перевірок до Ігор, що офіційно розпочнуться 26 липня, не допустили близько п'яти тисяч осіб.

"(З них) є тисяча осіб, яких ми підозрюємо в іноземному втручанні – можна сказати, шпигунстві", – сказав Дарманен.

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Перевірки проходили один мільйон олімпійських волонтерів, працівників та інших осіб, залучених до Ігор, а також тих, хто подавав заявки на перепустки для в'їзду в найбільш контрольовану зону безпеки в Парижі – вздовж берегів Сени – напередодні церемонії відкриття у п'ятницю.

"Ми тут, щоб переконатися, що спорт не використовується для шпигунства, кібератак або для критики, а іноді навіть брехні про Францію та французів", – зазначив Дарманен.

Він додав, що "втручання й маніпулювання інформацією" відбувається не тільки з Росії, але й з деяких інших країн, які він не назвав.

Посадовець також не надав більше інформації про підозри у втручання.

За його словами, інші особи, яких не допустили до Олімпіади після перевірок, підозрюють в ісламському радикалізмі, лівому чи правому політичному екстремізмі, кримінальному минулому та через інші проблеми з безпекою.

"Ми не думали, що для цих людей буде гарною ідеєю працювати стюардами на стадіоні, волонтерами або супроводжувати (спортивні) команди. З одного мільйона людей 5 тисяч – це небагато, і це свідчить про глибоку роботу МВС", – вважає Дарманен.

Раніше він заявив, що французькі служби безпеки відхилили понад чотири тисячі заявок на акредитацію на Олімпіаду 2024 року в Парижі, зокрема росіянам та білорусам, через побоювання щодо шпигунства й кібератак.

Французька влада запевняє про відсутність загрози внутрішнього тероризму на час спортивних змагань.

Водночас на початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.