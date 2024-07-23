Глава МВД Франции: К Олимпиаде не допустили тысячу человек, подозреваемых в шпионаже

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что около тысячи человек, подозреваемых в возможном вмешательстве в интересах иностранного государства, не допустили к Олимпиаде в Париже.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам главы МВД, всего после проверок к Играм, которые официально начнутся 26 июля, не допустили около пяти тысяч человек.

"(Из них) есть тысяча человек, которых мы подозреваем в иностранном вмешательстве – можно сказать, шпионаже", – сказал Дарманен.

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Проверки проходили один миллион олимпийских волонтеров, работников и других лиц, привлеченных к Играм, а также тех, кто подавал заявки на пропуска для въезда в наиболее контролируемую зону безопасности в Париже – вдоль берегов Сены – накануне церемонии открытия в пятницу.

"Мы здесь, чтобы убедиться, что спорт не используется для шпионажа, кибератак или для критики, а иногда даже лжи о Франции и французах", – отметил Дарманен.

Он добавил, что "вмешательство и манипулирование информацией" происходит не только из России, но и из некоторых других стран, которые он не назвал.

Чиновник также не предоставил больше информации о подозрениях во вмешательстве.

По его словам, другие лица, которых не допустили к Олимпиаде после проверок, подозревают в исламском радикализме, левом или правом политическом экстремизме, криминальном прошлом и из-за других проблем с безопасностью.

"Мы не думали, что для этих людей будет хорошей идеей работать стюардами на стадионе, волонтерами или сопровождать (спортивные) команды. Из одного миллиона человек 5 тысяч – это немного, и это свидетельствует о глубокой работе МВД", – считает Дарманен.

Ранее он заявил, что французские службы безопасности отклонили более четырех тысяч заявок на аккредитацию на Олимпиаду 2024 года в Париже, в частности россиянам и белорусам, из-за опасений относительно шпионажа и кибератак.

Французские власти уверяют об отсутствии угрозы внутреннего терроризма на время спортивных соревнований.

В то же время в начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.