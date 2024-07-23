Лидеры демократов в Конгрессе поддержали выдвижение Камалы Харрис в президенты

Руководители демократических фракций в Палате представителей и Сенате США Хаким Джеффрис и Чак Шумер во вторник, 23 июля, публично поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от их партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

На совместной с Шумером пресс-конференции Джеффрис заявил, что вице-президент США "готова, хочет и может вести нас в будущее".

"Когда я разговаривал с ней (Харрис. – Ред.) в воскресенье, она сказала, что хочет получить возможность выиграть номинацию самостоятельно и сделать это снизу вверх, а не сверху вниз. Мы с Хакимом глубоко уважали это. Теперь, когда процесс пошел снизу вверх, мы собрались здесь сегодня, чтобы поддержать вице-президента Камалу Харрис", – заявил в свою очередь лидер демократов в Сенате.

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Топ-демократы в Конгрессе США поддержали кандидатуру Харрис на следующий день после того, как она получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

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