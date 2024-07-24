Умєров у розмові з Остіном закликав зняти обмеження на удари вглиб РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це український міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови йшлося про події на фронті в Україні та нагальні потреби українських сил оборони.

"Я вкотре наголосив на важливості та нагальності зняття заборони на далекобійні удари. Україна повинна мати право знищувати ворожі аеродроми, з яких бойові літаки бомбардують українські міста та об'єкти критичної інфраструктури", – зазначив Умєров.

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Своєю чергою речник Пентагону Пат Райдер поінформував журналістів, що Остін у розмові з Умєровим підтвердив непохитну підтримку України у розв’язаній РФ війні.

Також під час розмови обговорювали кроки союзників на підтримку України, а також підсумки саміту НАТО, який відбувся на початку цього місяця у Вашингтоні.

"Міністр Умеров надав міністру Остіну оновлену інформацію про динаміку розвитку ситуації в Україні, оскільки українські сили мужньо продовжують боротися з російською агресією", – сказав Райдер.

Під час саміту НАТО президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США знімуть всі обмеження щодо ударів по території РФ і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами.

Пізніше він розповів, що Україна поступово змінює позицію Заходу щодо ударів по військових об’єктах у тилу Росії та вже отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників.