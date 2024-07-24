Умеров в разговоре с Остином призвал снять ограничения на удары вглубь РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом украинский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора речь шла о событиях на фронте в Украине и насущных потребностях украинских сил обороны.

"Я еще раз подчеркнул важность и актуальность снятия запрета на дальнобойные удары. Украина должна иметь право уничтожать вражеские аэродромы, с которых боевые самолеты бомбардируют украинские города и объекты критической инфраструктуры", – отметил Умеров.

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В свою очередь представитель Пентагона Пат Райдер проинформировал журналистов, что Остин в разговоре с Умеровым подтвердил непоколебимую поддержку Украины в развязанной РФ войне.

Также во время разговора обсуждались шаги союзников в поддержку Украины, а также итоги саммита НАТО, который состоялся в начале этого месяца в Вашингтоне.

"Министр Умеров предоставил министру Остину обновленную информацию о динамике развития ситуации в Украине, поскольку украинские силы мужественно продолжают бороться с российской агрессией", – сказал Райдер.

Во время саммита НАТО президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США снимут все ограничения по ударам по территории РФ и это позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами.

Позже он рассказал, что Украина постепенно меняет позицию Запада относительно ударов по военным объектам в тылу России и уже получает "позитивные сигналы" по расширению разрешения на использование оружия западных союзников.