Бербок про бойкот ЄС зустрічі в Будапешті: Часи надто серйозні для маленьких ігор

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливості європейської єдності на тлі заяви головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про бойкот запланованої зустрічі міністрів закордонних справ в Будапешті наступного місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бербок сказала під час пресконференції зі своїм нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом, її цитує dpa.

Німецька міністерка попередила, що "часи надто серйозні для маленьких ігор".

Вона сказала, що ЄС повинен залишатися "єдиним і рішучим", а не губитися в деталях бойкотованої зустрічі.

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Водночас, коментуючи "мирні" вояжі угорського прем'єра Віктора Орбана до Китаю та РФ, Бербок вказала, що що Боррель, а не Орбан, представляє головуючу в ЄС країну в питаннях зовнішньої, безпекової та оборонної політики.

Вона сказала, що не дивно, що дії Орбана "викликали розгубленість серед багатьох наших партнерів", і заявила, що прийме запрошення Борреля до Брюсселя.

Своєю чергою Вельдкамп заявив, що Нідерланди очікують, що угорське головування служитиме єдності ЄС і діятиме як чесний посередник.

Він вказав, що поїздки Орбана були помилковими і що немає жодних сумнівів, що Росія є агресором у цій війні. Він додав, що не може бути ніяких переговорів про майбутнє війни без участі України.

Він також сказав, що із задоволенням прийме запрошення Борреля на зустрічі в Брюсселі, але прийматиме рішення про участь у кожному конкретному випадку.

У понеділок високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що переважна більшість міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні в Брюсселі розкритикували неузгоджені "мирні місії" угорського керівництва.

Він також розповів, що наступна неформальна зустріч Ради ЄС із закордонних справ та оборони відбудеться в Брюсселі, а не Будапешті.

Водночас Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику.

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